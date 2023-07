Lena Gercke und Dustin genießen Urlaub mit ihren Töchtern

Sie gönnen sich eine Familienauszeit! Lena Gercke (35) und Dustin Schöne (37) gehen schon seit einigen Jahren zusammen durchs Leben. Mit dem Werbefilm-Regisseur hat die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin zwei Töchter – die dreijährige Zoe und Lia, die im Dezember 2022 auf die Welt kam. Nun gönnen sich Lena und Dustin mit ihren zwei Mädels eine kleine Pause an der französischen Riviera!

Auf Instagram teilt die 35-Jährige nun einige Fotos aus ihrem Familienurlaub in Monte-Carlo. "Ich habe immer die beste Zeit hier. Danke für eine tolle Woche", berichtet sie ihren Followern ganz begeistert. Den Schnappschüssen nach haben die vier ihren Trip richtig genossen: Auf einem Foto posieren Lena und Dustin für ein niedliches Selfie mit Baby Lia, ein weiteres zeigt, wie die stolze Mama Zoe auf dem Arm hält.

Dass der Alltag mit zwei Kids für sie als berufstätige Mutter allerdings auch ziemlich stressig sein kann, hatte Lena vor Kurzem im Netz zugegeben. "Realitätscheck: Ich kämpfe mit einem Kind, das nicht in die Kita gehen will, was ein Problem ist, wenn man ein Baby und 354 Jobs hat" war unter einem Foto zu lesen, auf dem sie ihre Jüngste auf dem Arm hat.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im Juli 2023 in Monte Carlo

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juli 2023 in Monte Carlo

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de