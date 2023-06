Leben mit zwei Kids: So stressig ist Alltag für Lena Gercke

Sie gibt einen ehrlichen Einblick in ihren Mama-Alltag! Lena Gercke (35) und ihr Liebster Dustin sind Eltern von zwei Mädels: 2020 war ihre erste Tochter auf die Welt gekommen, im Dezember 2022 erblickte dann ihr zweiter Nachwuchs das Licht der Welt. Nun versucht die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ihr Leben mit zwei kleinen Kindern und ihre Arbeit unter einen Hut zu bekommen – und das ist offenbar nicht immer einfach!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty ein paar ehrliche Worte über ihren stressigen Alltag als berufstätige Mutter. "Realitätscheck: Ich kämpfe mit einem Kind, das nicht in die Kita gehen will, was ein Problem ist, wenn man ein Baby und 354 Jobs hat", gibt die Beauty offen zu. Dazu postet sie ein Schnappschuss, auf dem sie und ihre jüngste Tochter Lia zu sehen sind. Ganz ungeschminkt und in legerer Kleidung schaut sie in die Kamera. "Natürlich hatte ich keine Zeit für Haare und Make-up", betont Lena.

Auch wenn sie manchmal wohl etwas überfordert istkalppt das Leben gemeinsam mit ihrem Dustin und den beiden Kids eigentlich super. "Wir wechseln uns ab und versuchen uns gegenseitig auch Freiräume zu schaffen", schilderte das Model im Interview mit Gala und fügte hinzu: "Entweder du wirst ein Team – oder die Beziehung scheitert. Ich bin froh, dass wir ein verdammt gutes Team geworden sind."

