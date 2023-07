Louisa Jindaoui ist total überrascht von Schwangerschaft!

Louisa Jindaoui (23) und ihr Mann Nader (26) könnten gerade wohl nicht glücklicher sein! Die beiden Influencer gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2021 hatten die beiden ihren ersten Familienzuwachs begrüßt: Ihre Tochter Imani erblickt das Licht der Welt. Vor wenigen Tagen verkündeten die YouTuber, dass sie ein weiteres Kind erwarten. Louisa rechnete wohl auch nicht damit, schwanger zu sein!

In einer Instagram-Fragerunde plaudert die 23-Jährige nun über ihre Schwangerschaft. "Wir wollten ein zweites Baby. Das wisst ihr ja. Trotzdem war es so unerwartet für mich", meint Louisa ehrlich und fügt hinzu: "Ich habe so viel geweint vor Freude. Es war so ein schöner Moment, wo ich das herausgefunden habe", erinnert sich die Beauty zurück. Sie sei auch aufgeregter als vor Imanis Geburt: "Weil ich nicht weiß, wie es wird, ein Kleinkind zu haben und schwanger zu sein. Aber ich denke, mit Nader zusammen werde ich das schaffen."

Die frohe Botschaft hatten die Zweifacheltern in Spe mit einem niedlichen Video im Netz publik gemacht. Darin rufen Nader und Louisa ihre Mutter an und erzählen ihr von den Baby-News. "Ich bin schwanger", hatte sie überglücklich unter ihren Clip geschrieben.

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani, Januar 2022

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui im Juni 2023

Instagram / naderjindaoui Nader, Imani und Louisa Jindaoui im Juli 2022

