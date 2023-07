Neue Flamme? Leo DiCaprio mit unbekannter Frau gesichtet!

Leonardo DiCaprio (48) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods – besonders mit seinem Liebesleben sorgt er immer wieder für Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren datete er so einigen Schönheiten. Zuletzt soll der "The Wolf of Wall Street"-Star mit Gigi Hadid (28) angebandelt haben. Mit dem Supermodel wurde er Anfang des Jahres immer wieder gesehen. Doch nun scheint Leo eine neue Frau an seiner Seite zu haben!

Paparazzi lichteten den 48-Jährigen am Wochenende in den Hamptons im US-Bundesstaat New York ab. Fotos, die PageSix vorliegen, zeigen Leo und eine Begleiterin beim Aussteigen aus einem Privatjet. Der Filmstar und die unbekannte Beauty waren ganz entspannt und wirkten total vertraut. Gemeinsam luden die beiden ihr Gepäck in einen verdunkelten Van und fuhren weg.

Offenbar scheint Leo über die Liebelei mit Gigi Hadid schon hinweg zu sein. Richtig zusammen waren die beiden aber nie, wie ein Insider gegenüber Mail Online verriet: "Sie haben geguckt, ob da etwas zwischen ihnen sein könnte, aber da war einfach nichts. Sie sind Freunde und das schon sehr lange, aber sie führen keine offene Beziehung miteinander."

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Leonardo DiCaprio, Umweltaktivist

Getty Images Gigi Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

