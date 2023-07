Nicole Scherzinger tanzt verliebt mit ihrem Verlobten Thom

Nicole Scherzinger (45) und Thom Evans (38) schwelgen im Glück. Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin und der ehemalige Rugby-Spieler sorgten vor wenigen Tagen für eine Überraschung: Im Netz verkündete die Musikerin mit einer Reihe von Bildern, dass ihr Liebster ihr die Frage aller Fragen gestellt hatte – die sie mit "Ja" beantwortete! Nun zeigen sich die frisch verlobte Nicole und ihr Thom total verliebt!

Auf Instagram teilt die Beauty jetzt ein Video, das sie mit ihrem Liebsten im Grünen zeigt. Die "Buttons"-Interpretin trägt ein weißes Kleid und einen passenden Sonnenhut. Ihr Liebster genießt den sommerlichen Abend in einer schwarzen Badeshorts. In diesen Outfits tanzen die beiden einen Standardtanz zu dem Song "Be My Baby" von The Ronettes aus dem Kultfilm Dirty Dancing und sehen sich dabei verliebt in die Augen.

Nicole und Thom zeigen sich gerne beim Turteln! So posteten sie vor wenigen Wochen noch einige Bilder aus ihrem Urlaub in Portugal, auf denen sie gemeinsam den Sonnenuntergang an einem traumhaften Strand genießen. "Der letzte Frühlings-Sonnenuntergang... und es ist herrlich!", schwärmte die 45-Jährige damals.

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Thoma Evans und Nicole Scherzinger

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im Juli 2023

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger in Portugal, 2023

Anzeige

