Dream-Team: Nicole Scherzinger und Thom turteln am Strand

Die beiden wirken überglücklich! Nicole Scherzinger (44) und Thom Evans (38) lernten sich 2019 in der Sendung "The X Factor: Celebrities" kennen und lieben. Der Funke sprang bei den beiden so sehr über, dass sie mittlerweile unzertrennlich sind. Selbst über jegliche Trennungsgerüchte setzten sich die Sängerin und ihr Liebster hinweg und bewiesen ihren Fans, dass sie nichts so leicht auseinandertreibt. Jetzt gönnen sich Nicole und Thom einen gemeinsamen Urlaub in Portugal.

Auf Instagram liefert die Sängerin ihren Fans jetzt ein paar Eindrücke aus ihrem Urlaub, indem sie einige Schnappschüsse mit ihrem Liebsten teilt. Auf den Bildern posieren die Brünette und der ehemalige Rugby-Spieler vor einem traumhaften Strand, während im Hintergrund gerade die Sonne untergeht. Das einstige Pussycat Dolls-Mitglied trägt dabei ein lilafarbenes langes Kleid mit Cut-outs, während sein Partner in einer hellen kurzen Hose und einem dunkelblauen Hemd eine gute Figur macht. "Der letzte Frühlings-Sonnenuntergang... und es ist herrlich!", schreibt die "Wet"-Interpretin zu den Fotos, auf denen sie total glücklich und verliebt wirken.

Werden Nicole und Thom schon bald den nächsten Schritt wagen? Im Sommer vergangenen Jahres waren die Gerüchte aufgekommen, dass sie sich mittlerweile sogar schon verlobt haben! "Das Paar ist gerade von einem Urlaub in Mykonos zurückgekehrt, wo Evans den Antrag gemacht hat", hatte ein Insider Daily Mail damals verraten. Bislang konnte diese Aussage aber noch nicht bestätigt werden.

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Sängerin Nicole Scherzinger

Getty Images Nicole Scherzinger, ehemalige Lead-Sängerin der Pussycat Dolls

