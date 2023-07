Rekordsumme: So viel Geld soll Taylor Swifts Tour einspielen

Sie schwimmt auf der Erfolgswelle! Taylor Swift (33) tourt derzeit mit ihrer "The Eras Tour" durch Amerika. Doch auch ihre internationalen Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, bis sie die Sängerin ebenfalls hautnah erleben dürfen. Erst kürzlich gab die "Anti Hero"-Interpretin die Tourdaten für Europa, Asien und Australien bekannt – und löste damit eine regelrechte Hysterie bei ihrer Community aus. Inzwischen wird sogar vorausgesagt, Taylors Tour sei absolut rekordverdächtig!

Die 33-Jährige sei auf dem besten Weg, mehr als eine Milliarde Dollar einzuspielen – eine Schwelle, die noch kein Künstler zuvor erreicht hat, berichtet Pollstar. Doch damit nicht genug: Am Ende könnte TayTays Tour sogar eine Rekordsumme von 1,3 Milliarden Dollar übersteigen, was umgerechnet knapp 1,2 Milliarden Euro entspricht. Nach gerade einmal 22 Konzerten habe die Sängerin bereits rund 300 Millionen Dollar eingespielt – also satte 13 Millionen pro Nacht. Mit der "The Eras Tour" verbucht sie die bisher größte Tournee ihrer Karriere.

Erst kürzlich erreichte die Musikerin einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere: Sie wurde eingeladen, Teil der Oscar-Akademie zu werden. Laut Spiegel soll Taylor demnach als neues Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences beitreten – und damit Teil der Gruppe werden, die jährlich die heiß begehrten Oscars verleiht.

