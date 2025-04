So wohlhabend sind Taylor Swift, Kim Kardashian und Co.

Arnold Schwarzenegger (77), Kim Kardashian (44) und Taylor Swift (35) gehören ab sofort zum exklusiven Kreis der Milliardäre – das verrät die aktuell veröffentlichte Forbes-Liste 2025. Arnold, einst Bodybuilder und Hollywood-Legende, beeindruckt mit einem Vermögen von 1 Milliarde Euro. Kim bringt es, dank ihres lukrativen Shapewear-Labels SKIMS, auf satte 1,57 Milliarden Euro. Taylor, die Jüngste in diesem Top-Trio, häuft 1,48 Milliarden Euro an, vor allem durch ihre rekordbrechende Eras-Tour, die über 1,8 Milliarden Euro einbrachte.

Doch wie haben die Stars ihr Vermögen aufgebaut? Arnold konnte seinen Reichtum unter anderem durch kluge Filmdeals und lukrative Immobiliengeschäfte am Anfang seiner Karriere aufbauen. Beispielsweise verdiente er allein mit dem Film "Twins" über 32 Millionen Euro, indem er auf ein Fixgehalt verzichtete und stattdessen Prozente an den Einnahmen kassierte. Kim wiederum baute ihre Marke gezielt durch Reality-TV, Modeljobs und geschäftliche Unternehmungen wie Hautpflegeprodukte und Mode aus. Taylor dominierte mit ihrer Musik die Branche und brach mit ihren Albumveröffentlichungen und ihrer gigantischen, fast 150 Shows umfassenden Welttournee alle Rekorde.

Nicht nur Zahlen lassen diese Stars glänzen, sondern auch ihre Inspiration und Geschichten. So verlor Arnold, der einst mit der Kennedy-Erbin Maria Shriver (69) verheiratet war, bei der Scheidung 2021 die Hälfte seines Vermögens, hat sich jedoch durch Immobiliengeschäfte und Investments finanziell erholt. Kim, bekannt aus der Reality-TV-Serie Keeping Up with the Kardashians, baute sich aus ihrer TV-Bekanntheit heraus ein modernes Lifestyle-Unternehmen auf. Und Taylor Swift, die für ihre authentischen Songtexte bekannt ist, hat den Stil ihrer Musik immer wieder revolutioniert und damit Millionen Fans für sich gewonnen.

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Getty Images Collage: Kim Kardashian und Taylor Swift

