Sarah Ferguson ist nach Krebs-OP froh, noch am Leben zu sein

Sarah Ferguson (63) hat eine anstrengende Tortur hinter sich. Ende Juni wurde enthüllt, dass die Mutter von Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33) an Brustkrebs leidet. Da der Krebs früh erkannt wurde, sei die Chance auf Heilung sehr hoch, hieß es. Nach der Schock-Diagnose bekam die 63-Jährige jede Menge Support im Netz. Jetzt wird berichtet, dass sich Sarah einer achtstündigen Operation unterzog, von der sie sich jetzt erholt.

The Sun meldet, dass Sarah vier Tage auf der Intensivstation eines Krankenhauses verbracht habe, nachdem sie acht Stunden lang an der Brust operiert worden sei. Sie habe laut eines Insiders Freunden berichtet, dass sie "sehr glücklich [sei], am Leben zu sein". Die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) habe rund um die Uhr überwacht werden müssen. Die Operation sei jedoch "erfolgreich" verlaufen.

Außerdem heißt es, dass Tochter Eugenie vor Ort sei, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Beatrice hingegen sei "ständig am Telefon", um mit Updates auf dem Laufenden gehalten zu werden. Auch Prinz Andrew soll seine Ex-Frau aktuell sehr unterstützen. König Charles III. (74) richtete Sarah unterdessen Genesungswünsche aus.

Sarah Ferguson bei den Filmfestspielen von Venedig, 2022

Prinzessin Beatrice, Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie, Mai 2023

Prinz Andrew und Sarah Ferguson im Juli 1989

