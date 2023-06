Sarah Ferguson hofft, dass Krebs "rechtzeitig erkannt" wurde

Sarah Ferguson (63) bangt wohl noch immer. Vor wenigen Tagen wurden Gerüchte über die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) laut, dass sie an Brustkrebs erkrankt sein soll. Und tatsächlich: Die Britin bestätigte die Schocknachricht nun. Aus diesem Grund unterzog sie sich einer Mastektomie – ein Eingriff, bei dem die Brustdrüsen komplett entfernt werden. Jetzt hofft Sarah, dass der Brustkrebs früh genug erkannt wurde, damit sie sich vollständig erholen kann.

Wie Piers Morgan (58), ein Freund der zweifachen Mutter, gegenüber The Sun berichtet, befindet sich die 63-Jährige mittlerweile wieder zu Hause. "Ich habe jetzt Zeit zu heilen und mich zu pflegen!", reagierte sie auf die Genesungswünsche des Autors und merkte an: "Hoffentlich wurde [der Krebs] rechtzeitig erwischt." So habe Sarah außerdem gesagt, dass sie dankbar für die medizinischen Mitarbeiter sei, die bei einer Routineuntersuchung einen "winzigen Schatten" entdeckt und sie somit vor hoffentlich Schlimmeren bewahrt haben.

Ihre Erkrankung nutzt Sarah für etwas Gutes: Sie will mit ihrer Geschichte die Menschen dazu bewegen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen, damit sie noch rechtzeitig geheilt werden können. "Wir nehmen den Podcast heute auf und morgen werde ich mich einer Mastektomie unterziehen. Es ist sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, denn wenn der Podcast ausgestrahlt wird, habe ich das schon hinter mir", hatte die Mutter von Prinzessin Eugenie (33) in dem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah" ihre Diagnose an die Öffentlichkeit getragen.

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023

Getty Images Piers Morgan im September 2021

Getty Images Sarah Ferguson im September 2022

