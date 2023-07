Stylish unterwegs: Heidi Klum und ihr Tom verliebt in Paris

Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (33) im Partnerlook! Das Ehepaar macht kein Geheimnis daraus, wie verliebt es ist. Das Model und der Musiker turtelten bereits vor wenigen Wochen in Venedig – knutschend posierten sie vor einer malerischen Kulisse. Aber auch von Paparazzi lassen sie sich nicht stören und leben ihre Liebe ganz ungeniert aus. In Paris erwischten Fotografen die zwei nun erneut: So stylish sind Heidi und Tom unterwegs!

Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin und ihr Mann sind derzeit in der Stadt der Liebe. Denn in Paris findet die Haute Couture Week statt – und die Modeveranstaltungen lassen sich die beiden offenbar nicht entgehen. Auf dem Weg zu ihrem Hotel blieben Heidi und Tom trotz ihrer schwarzen Looks nicht unentdeckt – das Blitzlichtgewitter schien sie aber nicht zu stören. Ganz im Gegenteil: Bevor es in das Gebäude ging, drehte sich die 50-Jährige noch mal um und lächelte in die Kameras der Paparazzi.

In ihrer Instagram-Story ging es im Gegensatz zu ihren dunklen Outfits etwas farbenfroher zu. Heidi teilte einen Boomerang von dem französischen Baisergebäck Macarons. Sie scheint es sich in Frankreich also gut gehen zu lassen.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum in Venedig 2023

MCvitanovic / SplashNews / ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum in Paris

Getty Images Heidi Klum, März 2023

