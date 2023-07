Verlobt: Wie hielt Jeremy-Pascal Wollny um Celines Hand an?

Er hat sich Gedanken gemacht! Jeremy-Pascal Wollny hat offenbar nicht mehr viel mit seiner bekannten Familie zu tun. Zumindest ist er nicht mehr in der Show Die Wollnys zu sehen – und schoss auch schon öfter gegen seine Mutter Silvia Wollny (58). Er scheint sein eigenes Leben mit seiner Freundin Celine aufzubauen. Am 24. Juni hielt er sogar um ihre Hand an. Aber wie verlief Jeremy-Pascals Antrag?

Gegenüber TV Movie Online plauderte der 26-Jährige aus: "Ich habe Celine zu Hause abgeholt und bin mit ihr und [unserem Auto] Zora an eine besondere Stelle gefahren. Celine wusste von nichts, hat damit gar nicht gerechnet." Jeremy-Pascals Überraschung ist also gelungen – und die Blondine überlegte wohl auch nicht lange und sagte Ja.

"Ich hatte es von langer Hand geplant, es hat aber ein bisschen gedauert, weil ich den perfekten Ring haben wollte und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe", führte Jeremy-Pascal aus – und eine Landstraße scheint der perfekte Ort für die zwei gewesen zu sein.

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny und seine Freundin Celine im Januar 2022

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny, einstiger TV-Star

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny mit seiner Freundin Celine

