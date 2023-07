"Barbie"-Premieren: Eva Mendes begleitet Ryan Gosling nicht!

Da können die Fans noch lange warten! Eva Mendes (49) und Ryan Gosling (42) sind nicht nur langjährige Hollywood-Kollegen, sondern auch ein Liebespaar. Seit ihren Dreharbeiten für "The Place Beyond the Pines" sind die beiden zusammen und haben sich inzwischen mit zwei Töchtern eine kleine Familie aufgebaut. Doch gemeinsame Auftritte als Pärchen sind eine absolute Seltenheit – und das soll auch so bleiben. Denn Eva will Ryan auch nicht zu den Premieren seines neuen Barbie-Films begleiten!

Auf Instagram hatte ein Fan den Wunsch geäußert, Ryan und Eva bei den Promoterminen für den Streifen gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen. Doch diese Bitte musste die zweifache Mama ablehnen. "Wir machen diese Dinge nicht zusammen", antwortete sie und ergänzte, der Auftritt für "The Place Beyond the Pines" sei einmalig gewesen. Eva ergänzte aber: "Ich will aber unbedingt noch einen Film mit ihm machen!"

Dass Eva nicht mit Ryan vor die Fotografen tritt, heißt aber nicht, dass sie ihren Liebsten nicht unterstützt. So hatte die Schauspielerin zuletzt sogar noch Werbung für das neue Projekt des Hotties gemacht: Die 49-Jährige hatte nämlich in einem T-Shirt posiert, auf das Ryan als Ken gedruckt gewesen war.

Getty Images Ryan Gosling im April 2023

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Instagram / evamendes Eva Mendes, Model

Würdet ihr Eva und Ryan gerne wieder zusammen auf dem roten Teppich sehen?



