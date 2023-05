Blake Shelton und Gwen Stefani zusammen mit Kids bei Event

Was für ein seltener Anblick! Blake Shelton (46) und Gwen Stefani (53) gehen seit einigen Jahren zusammen glücklich durchs Leben. 2021 krönten die beiden ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Doch nicht nur privat läuft es bei den beiden wie am Schnürchen – auch beruflich feiern sie viele Erfolge, so wie der Countrystar jetzt: Blake wurde mit einem Walk-of-Fame-Stern geehrt – und Gwen sowie ihre Kids supporteten ihn!

Am Freitag stand für den 46-Jährigen ein großer Tag an: Er bekam einen begehrten Stern auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles. Zu dieser besonderen Ehre begleiteten ihn Gwen und ihre Kinder Kingston (16), Apollo (9) und Zuma (14). Überglücklich präsentierte sich die Patchworkfamilie der Presse und zeigte sich seit längerer Zeit mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit.

Doch nicht nur die coolen Familienbilder waren ein Highlight, auch Blakes Rede sorgte für einen besonderen Moment. Er machte nämlich seiner Frau eine ziemlich süße Liebeserklärung. "Als ich Gwen geheiratet habe, habe ich aufgehört, Dinge von meiner Liste der großen Errungenschaften in meinem Leben abzuhaken, also ist dies nur das Sahnehäubchen", sagte Blake während seiner Dankesrede und fügte hinzu: "Ich liebe dich so sehr, und das ist das Großartigste, was auf dieser Reise passiert ist."

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Mai 2023

Getty Images Blake Shelton, Sänger

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2022

