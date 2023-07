Peinlich? Kim Kardashian und Kanyes Ex tragen gleichen Look!

Kim Kardashian (42) unterläuft versehentlich ein Fauxpas! Für die Unternehmerin stand wie für viele andere Stars am Dienstag eine große Party an: Denn am 4. Juli wird in den USA die Unabhängigkeit gefeiert – und das in Saus und Braus.So genoss auch die vierfache Mutter den Feiertag bei einer coolen Party und schmiss sich dafür in Schale. Doch ihre Outfitwahl war nicht ganz so individuell, wie vermutlich gewünscht: Denn die Ex ihres Ex-Mannes trug den gleichen Look wie Kim – und das auch noch bei der gleichen Party!

Wie ein Video auf TikTok zeigt, trug Kim bei ihrer Unabhängigkeits-Party von Michael Rubin ein weißes Outfit bestehend aus einem engen Rock und einem hochgeschlossenen Top. Mit diesem Style war sie aber nicht alleine: Denn auch Kanye Wests (46) Ex Chaney Jones trug diesen Look zu der Feier des Geschäftsmannes! Das präsentierte sie unter anderem bei Instagram. Ihren Fans fiel das Mode-Missgeschick sofort auf. "Hatte Kim nicht das Gleiche an?", fragte ein erschreckter User.

Ob Kim dieser Partnerlook wohl unangenehm war? Eigentlich hatte die The Kardashians-Darstellerin während Kanyes Beziehung mit Chaney betont, kein Problem mit dieser zu haben. "Ich will nur, dass er glücklich ist und sie scheint die Süßeste zu sein", hatte Kim versichert. Der Rapper und das Model trennten sich schließlich im Sommer 2022.

TikTok / loriharvey Kim Kardashian am 4. Juli 2023

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones, Model

Getty Images Chaney Jones und Kanye West im März 2022

