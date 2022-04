Ist Kim Kardashian (41) eifersüchtig? Seit einigen Monaten trifft Kims Ex-Mann Kanye West (44) die schwarzhaarige Schönheit Chaney Jones. Eins fällt an der Beauty besonders auf: Sie scheint Kim auf den ersten Blick wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch wenn sie selbst das gar nicht so sieht. Dennoch scheint Chaney Kanye über die Trennung von Kim hinwegzutrösten. Endlich äußerte sich auch der Keeping up with the Kardashians-Star zum neuen Liebesglück seines Ex-Partners.

Kim war im Podcast "Not Skinny Not Fat" von Amanda Hirsch zu Gast und wurde auf Kanyes Turtelei mit Chaney angesprochen. "Ich will nur, dass er glücklich ist und sie scheint die Süßeste zu sein", sagte Kim und fügte hinzu: "Was auch immer ihn glücklich macht, es ist mir egal, was es ist." Das Model scheint sich für ihren Ex-Mann und Chaney wirklich zu freuen.

Für Kim stehe einfach im Vordergrund, dass der US-Rapper glücklich ist. "Ich denke, dass sich das in deinem Leben und deiner Arbeit widerspiegelt und wie du als Elternteil bist, also will ich einfach nur, dass er glücklich ist, das will ich wirklich", fügte sie abschließend noch hinzu.

MEGA Kanye West und Chaney Jones

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, April 2022

Action Press / Zuma Press Chaney Jones und Kanye West im März 2022

