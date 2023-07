Rihanna teilt süßes Urlaubs-Pic von A$AP Rocky und Baby RZA!

Rihanna (35) liebt ihre kleine Familie über alles. Die Sängerin und A$AP Rocky (34) begrüßten im Mai 2022 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Seitdem genießen die beiden Musiker ihren Alltag mit Sohnemann RZA in vollen Zügen und geben ab und an mal einen Einblick in ihr Familienleben – wie nun auch wieder: Rihanna teilt jetzt einen niedlichen Schnappschuss von A$AP und ihrem Sohn RZA aus dem Urlaub!

Aktuell befinden sich die "Umbrella"-Interpretin und ihre Liebsten auf Barbados – dem Heimatland der Sängerin. Dort haben die drei offenbar eine gute Zeit: Die Beauty teilt einen Schnappschuss, auf dem der Rapper vor einer traumhaften Kulisse im Pool steht und seinen Sohn in die Luft hält. Dabei sieht der "Everyday"-Interpret sein Mini-Me mit einem breiten Lächeln überglücklich an. "Meine Bajan-Boys", schreibt die Mama stolz zu dem Bild und ergänzt ihre Worte mit der Barbados-Flagge und einem roten Herz-Emoji.

Haben sich die Eltern eines Sohnes auch bereits das Jawort gegeben? Schließlich hatte der 34-Jährige die Gerüchte über eine Hochzeit selbst noch angekurbelt, indem er auf dem Cannes Lions Festival Rihanna als seine Ehefrau bezeichnet hat. Bislang wurde das noch nicht bestätigt – da A$AP und seine Liebste momentan aber ihren zweiten Nachwuchs erwarten, wäre es naheliegend, dass sie sich bereits die ewige Treue geschworen haben.

Instagram / badgalriri A$AP Rocky mit seinem Sohn RZA

Getty Images Rihanna auf der Met Gala 2023

Agence / Bestimage A$AP Rocky und Rihanna in Paris im Juni 2023

