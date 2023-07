Samira und Yasin Cilingir teilen Video aus dem Kreißsaal!

Samira und Yasin Cilingir (32) geben intime Details preis! Die einstigen Love Island-Teilnehmer sind vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Medina-Ināya erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Die Geburt verlief allerdings nicht ganz reibungslos, denn die Influencerin verlor aufgrund eines Gebärmutterhalsrisses viel Blut. Trotz der Komplikationen teilen Yasin und Samira jetzt Einblicke rund um die Entbindung!

Der 32-Jährige postet auf Instagram ein Video vom Tag der Geburt. Am Anfang ist seine Frau noch in den Wehen im Krankenhausbett zu sehen. Dabei versucht Yasin seine Liebste auf andere Gedanken zu bringen, indem er ihr gut zuredet und mit ihr darüber spricht, was sie nach den ganzen Strapazen essen möchte. Im Anschluss wird die zweifache Mama dann nach der Entbindung gezeigt: Sie liegt total erschöpft mit ihrem Baby auf der Brust im Bett. "Was für eine Reise, unsere kleine Medina-Ināya. Für dich und Mama war es eine harte Zeit, jetzt haben wir es geschafft", schreibt Yasin zu dem Clip.

Obwohl die Geburt Samira einiges abverlangt hat, war sie dennoch besser als die Entbindung ihres Sohnes Malik. "Ich würde niemals sagen, dass eine Geburt schön ist. Es war aber so viel anders und einfacher als bei Malik", hatte sie in ihrer Story zugegeben und weiter ausgeführt: "Es war so schlimm bei ihm. Diesmal ging es nicht von jetzt auf gleich los. [...] Selbst als mein Muttermund bei drei Zentimeter auf war, habe ich noch Witze mit Yasin gemacht."

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir, Juni 2022

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

