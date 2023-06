Samira Cilingirs zweite Entbindung war besser als die erste

Samira und Yasin Cilingir (32) könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein. Vor wenigen Tagen ist die Familie des Love Island-Paares größer geworden: Ihr zweites Kind erblickte das Licht der Welt. Auch wenn es bei der Entbindung der kleinen Medina-Ināya zu einigen Komplikationen kam, verlief sie offenbar trotzdem besser als die von Sohnemann Malik: Damals wäre sie aufgrund von starken Komplikationen fast verblutet. Nun gewährt Samira einen Einblick in ihre zweite Geburt!

"Ich würde niemals sagen, dass eine Geburt schön ist. Es war aber so viel anders und einfacher als bei Malik", verrät die frischgebackene Zweifach-Mama in einer Instagram-Fragerunde. Damals habe Samira plötzlich starke Schmerzen gehabt, worauf sie sich nicht vorbereiten konnte: "Es war so schlimm bei ihm. Diesmal ging es nicht von jetzt auf gleich los. [...] Selbst als mein Muttermund bei drei Zentimeter auf war, habe ich noch Witze mit Yasin gemacht." Trotz Blutung sei es insgesamt eine angenehmere Erfahrung gewesen: "Es war so viel besser und auch wirklich auszuhalten. Ich hatte auch keine PDA."

Mittlerweile ist Samira mit Baby Medina wieder Zuhause und gönnt sich ein wenig Erholung von den vergangenen Tagen. Ihr Söhnchen Malik habe seine Schwester dort mit offenen Armen empfangen. "Übrigens macht Malik das so toll bisher mit ihr. Er will ihr immer einen Kuss geben und sie ganz vorsichtig streicheln", berichtete sie kürzlich im Netz.

