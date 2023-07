Tragisch: Robert De Niros Enkel Leandro (†19) ist verstorben

Tragische Neuigkeiten bei Robert De Niro (79). Der Hollywoodstar muss den Verlust seines Enkels betrauern. Mit gerade einmal 19 Jahren wurde Leandro De Niro Rodriguez (✝19) leblos in seiner Wohnung in New York City aufgefunden. Ein Freund sah nach ihm, weil er sich mehrere Tage nicht gemeldet hatte. Zur Todesursache ist derweil noch nichts bekannt. Wie Daily Mail berichtet, meldet sich nun auch sein berühmter Opa zu Wort. "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo", heißt es in einem Statement.

