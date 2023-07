Trotz guter Tage: Trauer holt HealthyMandy immer wieder ein

HealthyMandys Trauerprozess ist ein Auf und Ab. Ende vergangenen Jahres mussten sie und ihr Mann FitnessOskar eine schreckliche Tragödie verkraften: Ihr Sohn verstarb an einer Autoimmunkrankheit. Der kleine Rio wurde nur wenige Monate alt. Sein Verlust stürzte seine Eltern in eine schwere Krise. Die Netz-Bekanntheit geht aber ganz offen mit ihrer Trauer um. Jetzt hat Mandy wieder mit ihren schmerzhaften Gedanken zu kämpfen.

Auf Instagram meldet sich die Fitnessinfluencerin vom Grab ihres Sohnes bei ihren Fans. Weinend berichtet sie, gerade wieder in ein Loch gefallen zu sein. "Ich hab tatsächlich schon seit Tagen gemerkt, dass die Trauer wieder hochkommt. Ich habe jetzt wirklich lange gute Tage gehabt", erzählt Mandy. Doch an diesem Tag seien die Schmerzen über den Verlust ihres Sohnes wieder aufgekommen: "Da hat man trotzdem diese Gedanken: Wie soll man das durchstehen, wie soll man das schaffen? Und dann scheint alles wieder so schwer."

Mandy nimmt ihre Community immer wieder bei den schwierigen Momenten ihres Lebens mit und zeigt offen, wenn sie die Trauer um ihren Sohn eingeholt hat. "Man versucht zu schlafen, doch die Gedanken sind so laut. Da ist sie wieder, die Trauer – ganz leise kommt sie an. Dieser Schmerz, das Herz bricht immer und immer wieder in tausend Teile", erklärte sie bereits. Sie vermisse ihr Baby unendlich.

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im Juli 2023

Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio (†)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de