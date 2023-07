Trotz Regen: Prinzessin Kate sieht sich Wimbledon-Turnier an

Prinzessin Kate (41) trotzt dem schlechten Wetter. Die Frau von Prinz William (41) ist dafür bekannt, gerne Sport zu treiben. Das stellte sie schon während zahlreicher Termine unter Beweis, bei denen sie ihr Können zeigte. Beispielsweise sportelte sie vor wenigen Wochen bei einem Rugby-Training mit. Jetzt nahm die Prinzessin von Wales allerdings eine passivere Rolle ein: Kate sah beim Wimbledon-Turnier zu, auch wenn das Wetter alles andere als gut gewesen war.

Die Schwiegertochter von König Charles III. (74) wollte eigentlich die britischen Tennisspieler Andy Murray (36), Katie Boulter und Cameron Norrie anfeuern – doch ihr wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht! Als sich Boulter gerade mitten im Spiel befunden hatte, fing es an zu schütten, weshalb die Partie laut The Sun unterbrochen wurde. Auch die Prinzessin flüchtete in ihrem schicken mintgrünen Kleid unter einen passenden Regenschirm. Mit einem Lächeln im Gesicht trotzte die Brünette dem Wetter und harrte auf der Tribüne aus.

Noch vor wenigen Tagen hatte Kate selbst auf dem Tennisfeld gestanden! Im Rahmen einer Werbeaktion für die Ballkids hatte sie sich mit dem 20-fachen Grand-Slam-Gewinner Roger Federer (41) duelliert. Dabei hatte die Prinzessin in einem klassischen Tennis-Look eine gute Figur abgegeben.

