Sportlich! Prinzessin Kate macht beim Rugby-Training mit

Prinzessin Kate (41) ist ganz vorne mit dabei! Die Frau von Prinz William (40) gilt als regelrechter Publikumsliebling der Royals. Schließlich zeigt sich die Brünette stets offen und ist sich auch nie zu fein, mitzumachen: So strampelte sie sich sogar mal mit ihrem Mann die Beine ab und spielte gegen ihn Tischtennis. Jetzt stellt Kate erneut ihre Sportlichkeit unter Beweis, indem sie an einem Rugby-Training teilnimmt!

Vor wenigen Monaten hatte die Schwiegertochter von König Charles III. (74) eine Kampagne ins Leben gerufen: Mit der Initiative "Shaping Us" will sie die Bedeutung der frühen Kindheit stärken. In diesem Sinne schaute sie bei einem englischen Rugby-Club vorbei, um dort als Schirmherrin dieser Sportart eine Rede zu halten. Doch vorher stand die Prinzessin von Wales nicht nur tatenlos herum – ganz im Gegenteil: In einem blauen Sport-Outfit nahm sie am Training teil und hatte dabei jede Menge Spaß! "Sie hat offensichtlich geübt. Ihre Ballfertigkeit und ihr Passspiel sind sehr gut", lobte sie der Vorsitzende des Maidenhead Rugby Clubs.

Dass Kate mit solchen Aktionen als Royal-Liebling gilt, überrascht kaum – doch was hält ihr Mann William davon? Laut der Royal-Expertin Roya Nikkhah sei der Sohn des britischen Königs deshalb manchmal eifersüchtig auf seine Frau. Vor allem soll ihn es stören, dass er aus Fotos herausgeschnitten werde. "Es kommt sehr oft vor, dass sie eine gemeinsame Veranstaltung haben und es am nächsten Tag auf der Titelseite so aussieht, als ob William nie da gewesen wäre", hatte die Spezialistin erklärt.

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Frau von Prinz William

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Mai 2023

