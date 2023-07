Der Wendler verrät erste Details zu Laura Müllers Geburt!

Laura Müller (22) verrät Details zur Geburt ihres Kindes! 2020 hatten die ehemalige Let's Dance-Kandidatin und Michael Wendler (51) den Schritt vor den Traualtar gewagt. Im Februar dieses Jahres folgte dann die große Überraschung: Der Schlagersänger und seine Frau verkündeten ihre erste Schwangerschaft. Vor wenigen Tagen erblickte dann ihr Söhnchen Rome Aston das Licht der Welt. Doch wie war die Geburt für Laura?

In inzwischen gelöschten Sprachnachrichten, die Michael in seiner Telegramm-Gruppe veröffentlicht hatte, sprach die Beauty offen darüber, Fruchtwasser verloren zu haben. "Und Zack, war der kleine Rome da!", erklärte sie einem Freund. "Die haben mich dann nicht mehr aus dem Krankenhaus gehen lassen […], weil das Baby dann wirklich kam, am selben Tag", freute sich Laura. Jetzt gehe es ihr offenbar sehr gut! "Dieses Gefühl zu haben, man weiß nicht, was einen erwartet, wie die ersten Tage sein werden. Das ist schon sehr aufregend und überwältigend", schwärmte sie.

Vor wenigen Tagen wurden die frischgebackenen Eltern bereits von Paparazzi beim Spaziergang erwischt. Fotos, die RTL vorliegen, zeigen das Model und den Musiker gemeinsam mit ihrem Sohn auf dem Weg zum Kinderarzt. Während Michael seinen Sohnemann in der Babyschale ins Auto bugsiert, strahlt Laura glücklich durch ihre große Sonnenbrille.

Laura Müller und Michael Wendler beim DSDS-Casting

Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Laura Müller und Michael Wendler, Februar 2020

