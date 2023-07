"Ich fühle mich fantastisch": Kerry Katona hat abgenommen

Kerry Katona (42) fühlt sich in ihrem Körper immer wohler. Der Atomic Kitten-Star hat in der Vergangenheit schon so einige Diäten ausprobiert. Diese zeigten zunächst zwar kleinere Erfolge, doch dann trat oft schnell der Jo-Jo-Effekt ein. Vor wenigen Monaten hat die Sängerin ein neues Abnehmprogramm angefangen, das offenbar besser anschlägt: Kerry hat viel Gewicht verloren und ist von ihrem Body total begeistert!

In ihrer Kolumne im New Magazine schrieb die fünffache Mutter, dass sie auf die sogenannte "Francis Diet" schwört. Dabei erhalten die Teilnehmer einen individuellen Ernährungsplan und ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm. "Ich kann dieser Diät nicht genug danken. Es funktioniert bei mir wirklich", schwärmte Kerry. Sie hatte mit einem Gewicht von rund 82 Kilo gestartet und zwischenzeitlich in einer Woche über 3,5 Kilo abgenommen. Inzwischen passe sie wieder in die Kleidergröße 38: "Ich fühle mich fantastisch."

Ihr Ziel hat Kerry aber noch nicht erreicht. Sie hofft, noch mehr abzunehmen, um Klamotten zwei Kleidergrößen kleiner zu tragen. Motiviert werde sie dabei auch von anderen Teilnehmern des Abnehmprogrammes, mit denen sie sich hin und wieder per WhatsApp austauscht.

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Atomic-Kitten-Star

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de