König Charles' schottische Krönung: Erste Bilder der Royals

Es gibt erste Einblicke in die zweite Krönungsfeier von König Charles III. (74)! Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September vergangenen Jahres wurde der britische Royal zum neuen Staatsoberhaupt ernannt. Vor zwei Monaten wurde er im Rahmen einer aufwendigen Zeremonie dann offiziell gekrönt. Heute soll dies auch im schottischen Edinburgh geschehen. Jetzt liegen die ersten Aufnahmen vor!

Agenturbilder zeigen Charles in einem dunkelblauen Samtgewand. Mit strenger Miene schaut er in die Kameras und steigt in ein Auto. Sein Sohn Prinz William (41) trägt eine ähnliche Robe, allerdings in Dunkelgrün. Begleitet wird er von seiner Ehefrau Prinzessin Kate (41), die für den Anlass ein blaues Kleid gewählt hat. Auch sie hat einen ernsten Gesichtsausdruck.

Die Zeremonie hat laut Gala um 14:15 Uhr deutscher Zeit begonnen. Dazu gehört eine Volksprozession durch die Stadt bis zur St. Giles Kathedrale. Danach sollen die schottischen Kronjuwelen von der Leibgarde des Königs dorthin gebracht werden. Seit 15:00 Uhr wird in der Kirche ein festlicher Gottesdienst abgehalten, bei dem die Krönung vollzogen wird.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei König Charles' III. Krönung in Schottland

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. in Schottland

Getty Images Prinzessin Kate in Schottland

