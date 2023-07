So läuft König Charles' schottische Krönungsfeier heute ab!

Ein weiterer ganz besonderer Tag für König Charles III. (74)! Im Mai wurde der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) offiziell zum Oberhaupt der britischen Monarchie erklärt. Im Rahmen einer imposanten Krönungszeremonie hatte er das Amt des Königs angetreten. Nur wenige Wochen nach der großen Feier steht heute die zweite Krönung des Royals in Schottland an. Das passiert bei Charles' Zeremonie in Edinburgh!

Laut Gala gehen die Feierlichkeiten heute Mittag ab 14:15 in der schottischen Hauptstadt los. Zunächst wird eine Volksprozession durch die Stadt bis zur St. Giles Kathedrale laufen, die von einer Militärskapelle unterstützt wird. Danach werden die schottischen Kronjuwelen von der Leibgarde des Königs zu der Kirche gebracht. Um 15:00 Uhr beginnt dort dann der einstündige festliche Gottesdienst, bei dem Charles gekrönt wird. Anschließend wird der Blaublütler mit 21 Salutschüssen vor dem Edinburgh Castle und einem Vorbeiflug der Royal Air Force geehrt.

Bei dem besonderen Event werden König Charles und seine Frau Königin Camilla (75) auch von ihrer Familie und weiteren Royals unterstützt. Wie das Magazin berichtet, sollen sein Sohn Prinz William (41) und dessen Frau Prinzessin Kate (41) dafür angereist sein. Ob sie ihre drei Kinder Prinz Louis (5), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (9) mit nach Edinburgh gebracht haben, bleibt aber abzuwarten.

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. im September 2021

Getty Images König Charles III. in Edinburgh im Juli 2023

Getty Images König Charles III.

