König Charles wurde schottische Krone und Zepter überreicht

König Charles III. (74) ist jetzt auch im Besitz der schottischen Krone! Nachdem seine Mutter Queen Elizabeth im September des vergangenen Jahres verstorben war, wurde er als Thronfolger zum britischen Staatsoberhaupt ernannt. Im Mai bekam er im Rahmen einer pompösen Zeremonie ganz offiziell die Krone verliehen. Die Feierlichkeiten in Schottland finden allerdings erst heute statt. In diesem Rahmen hat Charles nun die Krone und das Zepter erhalten!

Wie unter anderem BBC berichtet, standen die goldene Krone und das silberne Zepter im Mittelpunkt des rund einstündigen Gottesdienstes. Außerdem war der Stein des Schicksals, ein altes Symbol der schottischen Monarchie, in der Kirche aufgebahrt. Um eine Krönung handelte es sich dabei aber genau genommen nicht. Denn Schottland wird seit der Bildung Großbritanniens und dem Beitritt zur parlamentarischen Union 1707 nicht mehr als eigenständiges Königreich angesehen.

Am Ende des Gottesdienstes stellten sich alle Anwesenden auf, um die Nationalhyne "God Save The King" zu singen. Als Charles und seine Frau Königin Camilla (75) die St. Giles' Kathedrale in Edinburgh verlassen hatten, wurden von Edinburgh Castle 21 Kanonen abgefeuert.

