Müll vor Haus: Taylor Swift drohen bis zu 2750 Euro Strafe!

Damit hat Taylor Swift (33) wohl nicht gerechnet! Schon seit einigen Jahren hat die US-Amerikanerin neben ihren Häusern in Los Angeles, Rhode Island und Nashville auch einen Wohnsitz in New York. Drei benachbarte Apartments besitzt die "Anti-Hero"-Interpretin im Szeneviertel Tribeca. Das Stadthaus neben ihren Wohnungen erwarb die Sängerin auch. Doch weil sich auf dem Bürgersteig vor dem Gebäude Müll sammelt, bekommt Taylor nun Probleme mit der Stadt!

Wie New York Post berichtet, ist die 33-Jährige für die Reinigung des Bereiches vor ihrem Stadthaus verantwortlich. Doch das scheint in letzter Zeit nicht so gut geklappt zu haben: Insgesamt 32 Strafzettel bekam Taylor in den vergangenen fünf Jahren, weshalb von ihr nun ein Bußgeld von bis zu 2750 Euro gefordert wird. Unter anderem hätten sich "Zeitungen, Flaschen und Pappe, Servietten und Verpackungen" auf dem Bürgersteig gesammelt. Die Anwälte der Musikerin fochten die Forderungen aber bereits an.

Der Betrag des Strafgeldes dürfte Taylor allerdings nicht besonders jucken – immerhin soll sie mit ihrer gerade stattfindenden "The Eras Tour" ein ganz schönes Vermögen einnehmen. Laut Pollstar habe noch niemand zuvor so viel Geld mit einer Konzertreihe verdient: Am Ende der Tournee könnte die Grammy-Gewinnerin rund 1,2 Milliarden Euro mehr auf dem Konto haben.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Splash News / ActionPress Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei ihrer "The Eras"-Tour im März 2023

