Noch-Ehefrau Lilly behauptet: Boris Becker hat sie betrogen!

Lilly Becker (47) wäscht immer mehr schmutzige Wäsche und verrät Pikantes über die Ehe mit Boris Becker (55). 13 Jahre lang galten die beiden als absolutes Traumpaar – bis 2017 die Scheidung eingereicht wurde. Heute sind die beiden zwar offiziell immer noch verheiratet, doch öffentlich lassen der ehemalige Tennisprofi und das Model längst kein gutes Haar mehr aneinander. Besonders die Niederländerin hat viel zur Beziehung zu sagen: Jetzt gibt Lilly an, dass Boris ihr fremdgegangen sei!

Im Interview mit Bunte resümiert die Mutter eines Sohnes über ihre vergangene Beziehung. Sie hätte viele tolle Jahre zusammen mit dem Sportler gehabt. "Es war ein gutes Leben, aber es war nicht einfach", erzählt Lilly. Ihr Ehemann sei ihr nicht treu gewesen, behauptet sie: "Boris hat mich betrogen. Schon am Anfang unserer Ehe." Weil sie gemeinsam aber so viel durchgestanden und zusammen erlebt hätten, sei sie trotzdem bei ihm geblieben.

Dass sie heute so im Clinche mit ihrem Ex liegt, findet Lilly bedauerlich. "Als ich mich trennte, wusste ich, es gibt kein Zurück mehr für mich. Es ist schade, wie es am Ende gekommen ist, das wäre alles nicht nötig gewesen", betont sie. Sie wolle aber für ihren Sohn Amadeus (13) weiterhin um Unterhalt kämpfen.

Getty Images Lilly und Boris Becker, 2011 in Berlin

Getty Images Lilly und Boris Becker im Juli 2016 in London

Getty Images Lilly Becker im Oktober 2022

