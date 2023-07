Schlaganfall: Coupleontour-Ina hadert oft mit dem Schicksal

Die Trauer über ihren Schicksalsschlag holt Ina von Coupleontour immer wieder ein. Vor rund einem Jahr hatte die Influencerin völlig überraschend einen schweren Schlaganfall erlitten. Über zehn Monate verbrachte sie danach im Krankenhaus. Inzwischen wohnt sie wieder mit ihrer Ehefrau Nessi zusammen und versucht, den Alltag zu meistern. Doch oft wird Ina von ihren negativen Gefühlen wegen des Schlaganfalls übermannt.

"Mir geht es jetzt schon deutlich besser, seit ich zu Hause bin, insgesamt und innerlich", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Allerdings würden Inas Gefühle immer wieder variieren und sie plage sich oft mit Fragen: "Wenn ich darüber nachdenke, könnten mir direkt die Tränen kommen, weil es oft so Situationen gibt, wo man einfach denkt: Warum musste das passieren? Es war doch alles so schön." Das Hadern mit ihrem Schicksalsschlag begleite die TikTokerin den ganzen Tag über und schon Kleinigkeiten könnten quälende Gedanken auslösen.

In solchen Momenten hilft Ina dann vor allem Tochter Olivia, die Nessi zur Welt brachte, während ihre Frau noch im Koma lag. "Ich bin total froh, dass hier der kleine Wurm ist, weil das lenkt einen doch immer gut ab und bringt einen auf andere Gedanken", berichtet der Webstar, während er mit den Tränen kämpft. Trotzdem sei die Situation keine leichte.

Anzeige

Instagram / nessiontourx Coupleontour, Webstars

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina

Anzeige

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour mit ihrer Tochter Olivia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de