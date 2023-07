"Das große Promi-Büßen": Yvonne Woelke stellt sich Sünden

Yvonne Woelke (41) möchte sich wohl all ihren Sünden stellen! In den vergangenen Wochen machte die Schauspielerin immer wieder Schlagzeilen. Während sie ihre Freundin Djamila Rowe (55) für ihre Dschungelcamp-Teilnahme nach Australien begleitete, soll sie eine Affäre mit Peter Klein (56) gehabt haben. Nun winkt der Blondine offenbar ihr ganz eigenes Reality-TV-Format. Yvonne soll bei Das große Promi-Büßen dabei sein!

Wie Bild erfahren haben will, wird die 41-Jährige in der kommenden Staffel von "Das große Promi-Büßen" dabei sein! In dieser Show bekommen Stars und Sternchen unter der Moderation von Olivia Jones (53) die Möglichkeit, ihre Sünden zu gestehen und für diese Buße zu tun. Dabei soll es wohl hauptsächlich um Yvonnes Dschungel-Affäre mit Peter gehen, dessen Ehe mit Iris Klein (56) daran zerbrach.

Möchte die Moderatorin womöglich auch nur falsche Sachlagen klären? Schließlich behauptete sie zuletzt noch immer, dass nichts an den Vorwürfen dran sei. "Es wurden einfach so viele Falschdarstellungen an die Öffentlichkeit gebracht und mir ist es einfach wichtig zu betonen, dass da nichts mit Peter war. Es war keine Affäre, wir haben unsere Partner nicht betrogen", stellte sie in der TV-Show "Volles Haus" klar.

Anzeige

RTL Peter Klein und Yvonne Woelke bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im April 2023

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige

Freut ihr euch auf ihre Teilnahme? Ja, total! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de