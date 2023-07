Peter Klein war laut Iris schon vor Dschungelcamp auffällig!

Iris Klein (56) plaudert aus dem Nähkästchen. Die diesjährige Dschungelcamp-Staffel sorgte abseits der Kamera für jede Menge Trubel: Lucas Cordalis' (55) Begleiter und Schwiegervater Peter Klein (56) verguckte sich während des Aufenthalts in Australien in Yvonne Woelke (41). Das brach seiner Frau nicht nur das Herz, sondern löste auch ein öffentliches Drama aus. Doch hat Iris das bereits kommen sehen? Schließlich soll Peter schon vor der Reise mit anderen Frauen in Kontakt gewesen sein!

In der Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" nimmt die zweifache Mama kein Blatt vor den Mund und spricht mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36) über das Verhalten ihres Verflossenen vor Australien. "Der hat sich extrem verändert. Und er hat ja auch den ganzen Tag mit anderen Frauen geschrieben", gibt die 56-Jährige zu und geht weiter darauf ein: "Dann legte er immer sein Handy weg, er schlief mit dem Handy unter dem Kopfkissen, da fing das an. Aber er hätte sich sauberer trennen können vorher." Auch ihre Tochter habe die Veränderung bereits vor dem Dschungelcamp bemerkt. So habe er ihrer Meinung nach in einer Midlife-Crisis gesteckt.

Doch sind Peter und Yvonne mittlerweile ein Paar? Offiziell bestätigt haben die beiden das noch nicht. Allerdings haben sie für die Sendung "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge" gemeinsam vor der Kamera gestanden. Sechs Wochen lang mussten sie zusammen auf einer Baustelle wohnen.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de