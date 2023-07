Gibt es eine Liebeskrise bei Yvonne Woelke und Peter Klein?

Diese beiden scheinen weiterhin hin- und hergerissen zu sein! Seit Februar dieses Jahres sorgt wohl kaum ein anderes deutsches Promipärchen für so viele Schlagzeilen wie Peter (56) und Iris Klein (56): Als der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) mit Lucas Cordalis (55) nach Australien ins Dschungelcamp gereist war, soll er Yvonne Woelke (41) nähergekommen sein. Bis heute streiten die zwei eine Beziehung ab – doch von Harmonie soll bei den beiden keine Rede sein!

Insider, die der Blondine nahestehen, packen jetzt gegenüber Bild aus und verraten, dass sie sich gestritten haben sollen. Während eines Telefonats soll Peter Yvonne gestanden haben: "Schatz, ich liebe dich doch, das weißt du." Doch die 41-Jährige soll von den Worten ziemlich unbeeindruckt gewesen sein – Yvonne soll von Peter genervt sein und habe die Nase gestrichen voll von ihm.

Zuvor hatten die Berlinerin und der Noch-Ehemann von Iris gemeinsam an einer TV-Show teilgenommen. In der Sendung "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge" mussten Yvonne und Peter als Team zusammenarbeiten und einen Rohbau in eine Wohnoase umbauen. Ob ihnen das auch gelungen ist, wird am 25. Juli im Fernsehen zu sehen sein.

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de