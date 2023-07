Mutmaßliches Opfer schwieg, weil Kevin Spacey als Star galt

Hatte Kevin Spaceys (63) Status ihm vorerst verhelfen können? Der US-Amerikaner war jahrzehntelang ein gefeierter und erfolgreicher Schauspieler gewesen. Doch seit er 2017 mit zahlreichen sexuellen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert wurde, ging es mit der Karriere des House of Cards-Darstellers rapide bergab. Immer mehr mutmaßliche Opfer klagen jetzt erneut gegen den einstigen Hollywoodstar. Einer von ihnen verrät jetzt: Aufgrund von Kevins Ruhm traute er sich nicht sofort vor Gericht zu gehen!

Wie Deadline unter anderem berichtet, sei der Kläger befragt worden, warum er zunächst geschwiegen hatte und erst später zur Polizei ging. Er habe sich nicht getraut, da Kevin als gefeierter Schauspieler und in der Industrie als "Goldjunge" betrachtet wurde. "Er war ein großer Erfolg", erklärte das mutmaßliche Opfer während seiner Befragung.

Aktuell findet ein Prozess des Oscarpreisträgers in London statt. Als Kevin Ende Juni beim Southwark Crown Gericht angekommen war, wirkte er selbstbewusst und gut gelaunt. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie der 63-Jährige in die Kamera lächelt und die wartende Menschenmenge laut The Sun mit einem "Guten Morgen" begrüßt haben soll.

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im März 2023

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey mit seinem Oscar im Jahre 2000

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de