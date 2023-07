Nun hat es auch ihn getroffen: Fan wirft Drake mit Handy ab!

Es ist schon wieder passiert! Erst vor wenigen Wochen musste die Sängerin Bebe Rexha (33) eines ihrer Konzerte unterbrechen. Der Grund: Ein Fan bewarf sie mit einem Handy und verletzte sie am Kopf. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Während Harry Styles (29)' Performance schmiss ein Fan Skittles auf die Bühne – und eine Süßigkeit ging direkt ins Auge. Jetzt wurde Drake (36) Opfer einer Attacke!

Auf TikTok ging ein Video des Vorfalls viral. Während seines Tour-Auftakts in Chicago warf ein Konzertbesucher sein Telefon in Richtung Rapper – und traf Drake am Unterarm. Es schien ihn aber nicht wirklich zu interessieren. Denn der Musiker setzte seine Show einfach fort, er wurde offenbar nicht verletzt. Wen diese Aktionen ganz offensichtlich mehr aufwühlen, ist Adele (35).

Erst vor wenigen Tagen thematisierte die britische Sängerin die aggressiven Vorfälle. Mit einer T-Shirt-Pistole drohte Adele zunächst scherzhaft: "Wagt es, etwas nach mir zu werfen. Ich werde euch verdammt noch mal umbringen!" Abschließend wurde sie aber etwas ernster und appellierte: "Hört auf, Gegenstände auf Künstler zu werfen."

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Drake, Musiker

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

