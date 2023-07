So freizügig posiert Laura Müller nach Geburt auf OnlyFans!

Da werden ihre Fans sicherlich wieder schwach! Vor einer Woche konnten Laura Müller (22) und ihr Mann Michael Wendler (51) ihren ersten gemeinsamen Sohn Rome Aston auf der Welt begrüßen. Bereits während der Schwangerschaft gab die Influencerin mit sexy Babybauch-Pics auf OnlyFans regelmäßige Updates zu ihrer Schwangerschaft. Aber auch nach der Geburt legt sie keine Pause ein – im Gegenteil: Jetzt zeigt Laura erstmals ihren hotten After-Baby-Body!

Gestern hatte das langersehnte Warten für Lauras Anhänger auf OnlyFans ein Ende – sie liefert wieder neuen Content! Auf der Erotik-Plattform teilte die frischgebackene Mama jetzt einen neuen Schnappschuss, auf dem sie vor einer Wand in schwarzer Unterwäsche und Overknee-Stiefeln mit roter Sohle posiert. Während sich die Brünette verführerisch durch ihr langes Haar streicht, blickt sie lasziv in die Ferne. "Spektakulär – das erste Shooting nach der Geburt meines Sohnes. Schreibe mir 'Sexy Mummy'", schrieb Laura unter die neue Aufnahme.

Erst in der vergangenen Woche kündigte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin den Content nach ihrer Entbindung mit verheißungsvollen Pics auf der Bezahl-Plattform an. "In der kommenden Woche präsentiere ich hier meine erste Bilderstrecke nach der Schwangerschaft. Es wird gigantisch", ließ sich ihre Fans wissen, während sie sich im pinken BH in der Sonne rekelte.

