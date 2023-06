Laura Müller kündigt erste OnlyFans-Pics nach Geburt an!

Na, da können sich die Fans ja wieder auf was freuen! Laura Müller (22) versorgt ihre Anhänger auf OnlyFans regelmäßig mit heißen Fotos von sich. Besonders während ihrer Schwangerschaft gab es zahlreiche sexy Bilder von ihr auf der Erotikplattform. Jetzt ist der gemeinsame Sohn Rome Aston mit Michael Wendler (51) geboren – und die ehemalige Let's Dance-Kandidatin natürlich schon wieder fleißig: Laura kündigt die ersten hotten Bilder nach der Entbindung an!

Auf OnlyFans teilt die frisch gebackene Mutter nun ein Bild, auf dem sie sich im pinken BH in der Sonne rekelt – und kündigt darunter mehr Content an! "In der kommenden Woche präsentiere ich hier meine erste Bilderstrecke nach der Schwangerschaft. Es wird gigantisch", schreibt Laura verheißungsvoll zu dem aufreizenden Pic. Richtig begeistert scheinen die Fans davon aber nicht zu sein – das Bild konnte lediglich sechs Likes einheimsen.

Auch wenn Laura ihre Schwangerschaft gerne vermarktet hatte, ist ihr der Schutz ihres Sohnes wichtig. "Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren", erklärte sie auf Instagram. Rome wird also erst mal auf keinem Foto zu sehen sein.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Laura Müller, Influencerin

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler beim DSDS-Casting

