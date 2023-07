Zweifach-B-Day: Lena Gercke gratuliert Partner und Tochter

Bei Lena Gercke (35) gibt es heute gleich zwei Günde zu feiern! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist seit über vier Jahren mit dem Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne (38) zusammen. Im Juli 2020 kam ihre gemeinsame Tochter Zoe zur Welt – Ende des vergangenen Jahres wurde dann die kleine Lia geboren. Heute hat die halbe Familie Geburtstag: Lena widmete Dustin und Zoe zu diesem Anlass rührende Zeilen.

"Meine Geburtstagskinder", schreibt die 35-Jährige zu einer Bilderreihe auf Instagram, die sie, Dustin und Lia zeigt. "Meine zwei Krebse – was für unfassbare, verrückte drei Jahre hinter uns liegen", erinnert sie sich. Lena sei sehr stolz auf die beiden und betont: "Ich möchte keinen Tag mehr ohne euch sein." Daraufhin tummeln sich auch in der Kommentarspalte die Glückwünsche. "Alles Liebe an beide" oder "Happy Birthday an die beiden, Krebse sind super", schreiben nur zwei der vielen Fans.

Lena, Dustin und ihre beiden Töchter haben gerade ein paar freie Tage in Monte-Carlo genossen. "Ich habe immer die beste Zeit hier. Danke für eine tolle Woche", schwärmte das Model unter mehreren Urlaubsfotos. Ob sie auch die beiden Geburtstage dort verbringen oder schon wieder zu Hause sind, ist unklar.

Anzeige

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und seine Tochter Zoe

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

Anzeige

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und seine Tochter Zoe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de