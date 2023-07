Ganz schön schwanger: Rihanna modelt für eigene Modelinie!

Ganz schön schwanger! Die Sängerin Rihanna (35) ist als echtes Multitalent bekannt: Neben ihrer erfolgreichen Musikkarriere konnte sie sich auch als Unternehmerin und Designerin einen Namen machen. Dass die Powerfrau, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, ebenso das Zeug zum Model hat, beweist sie nun auf eindrucksvolle Art und Weise. Für ihre neueste Sportkollektion modelt Rihanna nämlich einfach selbst – und zeigt dabei stolz ihre runde Babykugel!

Auf Instagram gewährt der Popstar seinen Fans einen Einblick in die neue Sportkollektion der Savage X Fenty Linie. Für die Fotostrecke posiert die Powerfrau in einem schwarzen Zweiteiler aus Sport-BH und Shorts. Dabei trägt sie ihre langen schwarzen Haare glatt und schaut mal verführerisch und mal ausgelassen in die Kamera. Das Multitalent scheint sich in seiner Haut rundum wohl zu fühlen.

Erst vor wenigen Tagen wurde die Beauty mit ihrer riesigen Babykugel gesichtet. Bei einem Heimatbesuch auf Barbados hatten Fotografen Rihanna und ihren Baby-Daddy ASAP Rocky (34) beim Genießen von kühlen Getränken erwischt. Es war deutlich zu sehen, dass die Geburt ihres zweiten Kindes jederzeit anstehen könnte.

Anzeige

BlayzenPhotos / BACKGRID Rihanna, Musikerin

Anzeige

MEGA Rihanna im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de