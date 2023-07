Riesiger Babybauch: Kommt Rihannas Kind etwa schon bald?

Ist es etwa bald so weit? Rihanna (35) hatte bei ihrer diesjährigen Super Bowl-Performance ihre zweite Schwangerschaft publik gemacht. Seitdem präsentiert die Sängerin immer wieder ihre Babykugel in atemberaubenden Looks. Vor wenigen Tagen stand die "Don't Stop The Music"-Interpretin sogar als Model für Pharrell Williams' (50) Kampagne vor der Kamera. Jetzt gönnt sich Rihanna offenbar eine kleine Auszeit in ihrer Heimat, bevor ihr Baby kommt!

Vor ihrer Villa auf Barbados genehmigte sich die Musikerin jetzt einige kühle Getränke – und dabei ist ihr riesiger Babybauch kaum zu übersehen! Fotos, die People vorliegen, zeigen die Beauty in einer offenen Shorts und einem schwarzen, bauchfreien Oberteil. Es sieht ganz danach aus, als würde es nur noch wenige Wochen dauern, bis Rihanna und ASAP Rockys (34) Nachwuchs das Licht der Welt erblickt.

Seit einigen Wochen halten sich auch hartnäckige Hochzeitsgerüchte über die beiden Musiker. Ein Insider hatte jedoch gegenüber Us Weekly verraten, dass Rihanna und Asap noch gar nicht verheiratet sind. "[Sie] genießen dieses Ratespiel, das unter den Fans und sogar ihren engen Freunden stattfindet", hatte die Quelle erklärt.

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna, Met Gala 2023

Getty Images Rihanna posiert, April 2023

