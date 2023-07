Hartes Training: Sarah Engels zeigt Body-Transformation!

Sarah Engels (30) zeigt ihre Erfolge! Die Sängerin ist bereits stolze Mama von zwei Kindern: Mit ihrem Ex Pietro Lombardi (31) teilt sie den kleinen Alessio (8) und mit ihrem neuen Partner Julian Engels (30) bekam sie Ende 2021 Töchterchen Solea (1). Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat sich die Influencerin wieder voll und ganz dem Sport gewidmet. Und nun präsentiert Sarah stolz die Ergebnisse ihres harten Trainings!

Auf Instagram teilt die DSDS-Bekanntheit ein Vorher-Nachher-Bild: Auf dem Linken posiert sie in Sportkleidung im März 2022, also wenige Monate nach Soleas Geburt. Auf dem rechten Foto vergleicht Sarah dazu ein aktuelles Foto, das sie im grünen Bikini zeigt. "Es hat bei mir anderthalb Jahre gebraucht, um mich wieder in meinem Körper wohlzufühlen, aber auch die Zeit bis dahin war ein wundervoller Weg", schreibt sie dazu ehrlich. "Der Körper einer Frau leistet Unglaubliches und hat mir zwei wundervolle Kinder geschenkt. Das Schwitzen und Gas-Geben stärkt mich von innen heraus", betont sie außerdem.

Gemeinsam mit ihrem Mann Julian hat Sarah in den vergangenen Monaten im Fitnessstudio richtig Gas gegeben. Ihr Wissen und ihre Leidenschaft wollen sie nun auch weitergeben: Sie haben sich eine Fitnesstrainer-Lizenz erarbeitet! "Das war gar nicht so leicht wie gedacht und wir haben bis in die Nächte dafür lernen müssen", hatte Sarah daraufhin im Netz berichtet.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Juni 2023

