Vor Tochter: Katie Price stichelt gegen Ex-Mann Peter Andre!

Katie Price (45) teilt aus! Während ihrer Teilnahme am britischen Dschungelcamp im Jahre 2004 hatte die Reality-TV-Bekanntheit ihren ersten Mann Peter Andre (50) kennengelernt und gab ihm bereits ein Jahr später das Jawort. Doch nach fünf Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern ließen die zwei sich scheiden, woraufhin es einige Streitigkeiten gab. Auch 14 Jahre nach ihrer Trennung scheint es zwischen ihnen noch böses Blut zu geben: Im Netz feuert Katie jetzt gegen Peter!

In einem Livestream auf der Videoplattform TiKTok kam kürzlich die Sprache auf den Ex-Mann der 45-Jährigen. Ein Fan fragte Katie, ob ihr der Sänger fehle. "Nein, ich vermisse Peter Andre nicht. Was gibt es da zu vermissen?", antwortete sie daraufhin forsch, während ihre Tochter Princess im Hintergrund ihr Abendessen aß. Ein weiterer User wollte wissen, ob das einstige Glamour-Model noch Gefühle für den 50-Jährigen habe. Auch dazu hatte sie eine klare Meinung: "Machst du Witze? Absolut nicht!"

Offenbar will Katie ihre Meinung zu Princess' Vater nicht vor ihr verstecken – obwohl die 16-Jährige ein sehr gutes Verhältnis zu ihm hat. Zu ihrem Geburtstag hatte Peter ihr vor wenigen Tagen auch zuckersüße Worte auf Instagram gewidmet: "Herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag an meine süße, liebe, fürsorgliche und – seien wir ehrlich – oft launische Tochter. [...] Bleib lieb, bescheiden und lustig. Ich liebe dich so sehr."

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Tochter Princess im Februar 2023

