Bei Konzert: Taylor Swift holt Ex Taylor Lautner auf Bühne!

Das dürfte das Publikum ziemlich überrascht haben! Taylor Swift (33) reist aktuell mit ihrer ausverkauften "The Eras"-Tour durch die USA. Neben Tausenden Fans feiern auch oft Berühmtheiten bei ihren Shows mit: So waren unter anderem schon Gigi Hadid (28), Julia Roberts (55) sowie Bradley Cooper (48) im Publikum. Am Freitag besuchte sogar der Ex-Freund der Sängerin, Taylor Lautner (31), mit seiner Frau ein Konzert – und Taylor holte die beiden sogar zu sich auf die Bühne!

Am Freitagabend performte die 33-Jährige nicht nur in Kansas City, sondern brachte auch die Neuaufnahme ihres Albums "Speak Now" sowie ein neues Musikvideo raus. Laut Daily Mail präsentierte sie dies ihrem Publikum stolz während der Show – und da in dem Clip unter anderem ihr Ex zu sehen ist, holte die "Anti-Hero"-Interpretin ihn prompt auf die Bühne. Seine Frau wartete währenddessen im VIP-Zelt auf den Schauspieler. Offenbar verstehen sich Taylor und der Twilight-Star rund 14 Jahre nach ihrer Trennung total super: Auf einem Foto des Abends umarmen die zwei sich ganz herzlich.

Mit der Ehefrau ihres Ex-Freundes hat Taylor offenbar auch ein gutes Verhältnis. Beim Dreh des Musikvideos zu "I Can See You", war die Beauty, die ebenfalls Taylor heißt, mit von der Partie gewesen. Dabei hatten die drei ein lustiges Spiderman-Meme nachgestellt, was die Musikerin kürzlich mit ihren Instagram-Fans teilte.

MEGA Taylor Swift und Taylor Lautner 2009 in Los Angeles

Getty Images Taylor Lautner und Taylor Dome im April 2022

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Taylor Lautner und Taylor Lautner-Dome am Set von "I Can See You"

