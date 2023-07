Neues Musikvideo: Taylor Swift drehte mit Ex Taylor Lautner!

Mit diesem Überraschungsgast hat wohl niemand gerechnet! 2009 hatten sich Taylor Swift (33) und Taylor Lautner am Set von "Valentines Day" kennengelernt. Darauf folgte eine kurze Beziehung, die die Musikerin nach dem Liebes-Aus in ihrem Song "Back To December" verarbeitete. Doch zwischen den beiden gibt es offenbar kein böses Blut. Rund 13 Jahre nach ihrer Trennung ist der Twilight-Star jetzt sogar in Taylors neustem Musikvideo dabei!

Im Clip zu ihrem Lied "I Can See You" spielt der 31-Jährige einen Geheimagenten, der Taylor zusammen mit Schauspielerin Joey King (23) aus einem Tresor befreit. "Taytay [Lautner] ist in diesem Video unglaublich. Er hatte kein Stunt-Double!", schwärmt die "Anti-Hero"-Interpretin unter einigen Fotos von den Dreharbeiten auf Instagram. Offenbar versteht sie sich nicht nur mit ihrem Ex prima, sondern auch mit dessen Frau, die ebenfalls Taylor heißt: "Ein großes Lob an Tay, mit der man am Set toll abhängen konnte." Dazu teilt sie ein witziges Foto der drei.

Besonders interessant: Die zwei anderen Darsteller des Videos, Joey King und Presley Cash, haben schon einmal mit Taylor zusammengearbeitet. "Joey und Presley waren im Video zu 'Mean' zu sehen, als sie neun und 13 Jahre alt waren, und sie sind zurück und so unglaublich cool", berichtet die 33-Jährige und fügt abschließend hinzu: "Ich bin so stolz auf diesen Clip."

MEGA Taylor Swift und Taylor Lautner 2009 in Los Angeles

Instagram / taylorswift Taylor Lautner, Taylor Swift und Joey King am Set von "I Can See You"

Instagram / taylorswift Presely Cash und Taylor Swift am Set von "I Can See You"

