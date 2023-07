Trennung von Hunter? Dominic Fike bezeichnet sich als Single

Bei diesen beiden ist offenbar endgültig Schluss! Im Januar 2022 hatten erste Gerüchte den Umlauf gemacht, dass Dominic Fike (27) und Hunter Schafer sich daten. So waren die Euphoria-Stars etwa Händchen haltend erwischt worden. Auch auf dem roten Teppich erschienen sie später zusammen. Aber seitdem schienen sie eine On-off-Beziehung zu führen. Nun stellt der "3 Nights"-Sänger aber klar: Dominic ist Single – und hat sich offenbar von Hunter getrennt.

In einem neuen Interview mit The Los Angeles Times spricht der Musiker über die neue Staffel von "Euphoria", die bald mit den Dreharbeiten beginnt. Dabei plaudert er aus, dass sich seit der letzten Staffel einiges getan hat: Er sei nämlich mittlerweile clean und Single. Außerdem habe er ein kleines Gefühlschaos, da er "diese Leute eine Weile nicht gesehen habe". Der Journalist merkt daraufhin an, dass am Set eine Ex zu sehen, wohl nicht gerade zu seinem Wohlbefinden beisteuert. "Ja, das wird sicherlich spaßig", reagiert Dominic daraufhin ironisch.

Fans von Hunter und Dominic haben schon lange spekuliert, ob bei den Co-Stars wieder alles vorbei ist. Schon im April entfolgten sich die beiden nämlich auf Social Media! Insider verrieten damals jedoch, dass sie eine On-off-Beziehung führen würden und sich ständig trennen würden.

Splash News / Action Press Dominic Fike und Hunter Schafer in West Hollywood, Januar 2022

Getty Images Dominic Fike und Hunter Schafer, Schauspieler

Getty Images Hunter Schafer auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

