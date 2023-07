Charlie Sheen leidet an Gedächtnisverlust und Kopfschmerzen

Charlie Sheen (57) hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In seiner Vergangenheit lebte er alles andere als gesund: Jahrzehntelang war der Schauspieler schwer alkohol- und drogenabhängig. Außerdem ist er auch an HIV erkrankt und versucht seit 2011, das Virus in Schach zu halten. Seine Erkrankung machte er erst vier Jahre später öffentlich. Doch nun kommen noch mehr Gesundheitsschäden hinzu: Charlie gibt seinen HIV-Medikamenten die Schuld an weiteren körperlichen Gebrechen.

Bei seinen Freunden soll der Two and a Half Men-Star nun über Gedächtnisverlust und Stimmungsschwankungen geklagt haben, berichtet RadarOnline. Schon die einfachsten Aufgaben würden ihm schwerfallen. Diese Probleme führe Charlie auf seine starken HIV-Medikamente zurück. Er soll berichtet haben, dass die Medikamente "das Virus unterdrückt und mich am Leben gehalten haben, aber ich kämpfe mit ständiger Migräne und zeitweise mit Demenz."

Der New Yorker Internist Dr. Stuart Fischer erklärt gegenüber dem Medium, dass die Symptome aber wohl nicht ausschließlich auf die Medikamente zurückzuführen sind. "Man kann die Jahre des Drogen- und Alkoholmissbrauchs und die gefährliche sexuelle Promiskuität nicht außer Acht lassen. Er hat sich selbst unermesslichen Schaden zugefügt", betont er. Die Langzeitfolgen von Charlies jahrelangem selbstzerstörerischen Verhalten seien offenbar nicht mehr abzuwenden.

Getty Images Charlie Sheen im Mai 2023 in Nashville

Getty Images Charlie Sheen im Juni 2018

Getty Images Charlie Sheen bei einem Softball-Spiel in Malibu, Januar 2019

