Fans enttäuscht: Beyoncé sagt ihr Konzert in Pittsburgh ab!

Damit hat wohl keiner gerechnet! Beyoncé (41) reist aktuell mit ihrer gehypten "Renaissance"-Tour um die Welt. Auch in Deutschland stand die Musikerin schon für Konzerte auf der Bühne. Nach ihren Stopps in Europa geht es für die Grammy-Gewinnerin in einigen Wochen nach Nordamerika. Doch ein Auftritt der "Single Ladies"-Interpretin in der US-Stadt Pittsburgh wurde nun ganz überraschend gecancelt. Beyoncés Fans sind total sauer!

Die überraschenden News teilt das Acrisure Stadion, der Veranstaltungsort des Konzerts in Pittsburgh, in einem Statement via Twitter mit. "Aufgrund von produktionslogistischen und terminlichen Problemen wird der Stopp der 'Renaissance'-Tour am 3. August leider nicht stattfinden." Den Ticketkäufern werde das Geld komplett zurückerstattet, einen Ersatztermin gebe es nicht. Zahlreiche Fans sind schockiert und fordern eine detaillierte Erklärung sowie einen neuen Termin: "Bitte verlegt die Show!" und "Ich weine gerade auf der Arbeit wegen der gecancelten Show", kommentieren zwei enttäuschte User.

Genauere Gründe für die abgesagte Show gibt es bisher nicht. Doch der Bürgermeister der Stadt bemühe sich, mehr Infos zu bekommen. "Wir sind in Gesprächen mit dem Veranstalter des Konzerts, um herauszufinden, was zu der Absage geführt hat und ob wir als Stadt irgendetwas tun können, um einen neuen Termin oder Ort für ihren Auftritt zu finden", heißt es in seinem Statement auf Twitter.

Getty Images Beyoncé im März 2021

Instagram / beyonce Beyoncé in Warschau, Juni 2023

Instagram / beyonce Beyoncé in Warschau, Juni 2023

