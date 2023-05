Krasse Show! Beyoncé eröffnet ihre "Renaissance"-Welttournee

Beyoncé (41) übertrifft sich mal wieder selbst! Um die Sängerin war es in letzter Zeit ruhig geworden, bis sie im vergangenen Jahr mit ihrem Musikalbum "Renaissance" ihr Comeback feierte. Als wäre das nicht schon genug, kündigte sie dann auch noch ihre Welttournee an und versetzte ihre Fans damit in große Vorfreude. Jetzt war es auch endlich so weit: Beyoncé eröffnete ihre Tour und beeindruckte das Publikum mit einer spektakulären Show.

In Stockholm gab die "Halo"-Sängerin jetzt ihr erstes Konzert und lieferte damit einen Vorgeschmack auf die kommenden Auftritte: Wie ein Video auf ihrem Instagram-Account zeigt, performte sie in verschiedenen, aufwendigen Outfits und tanzte, was das Zeug hält. So sang die dreifache Mama beispielsweise in einem gold-glitzernden Einteiler, der mit schwarzen Händen verziert war. Auch das aufwendig gestaltete Bühnenbild beeindruckte das Publikum – von sprühenden Funken bis zum Regen aus Glitzer war alles mit dabei. Das Highlight des Abends war eine silberne Pferd-Attrappe, auf der die Sängerin von der Decke schwebte.

Schon bald dürfen sich auch die Fans in Deutschland auf ihre atemberaubende Show freuen: Am 15. Juni wird Beyoncé in Köln auf der Bühne stehen, sechs Tage später wird sie in Hamburg performen. Danach geht es für sie weiter in die polnische Hauptstadt Warschau, wo sie den letzten europäischen Auftritt ihrer Tour hinlegen wird.

Action Press / Z.J / Backgrid Beyoncé in Stockholm, Mai 2023

Action Press / Z.J / Backgrid Beyoncés "Renaissance"-Konzert in Stockholm

Action Press / Z.J / Backgrid Beyoncé in Stockholm, Mai 2023

