Mit NBA-Star: LeBron James übernimmt Training seines Sohnes

LeBron James (38) kümmert sich um die Karriere seines Sohnes. Der Sportler gehört zu den besten Baskteballern der Welt. Und dieses Talent vererbte er offenbar auch an seinen Nachwuchs weiter. Denn sein jüngerer Sohnemann Bryce spielt ebenfalls Basketball und feilt fleißig an seiner Karriere. Das möchte sein berühmter Vater offenbar unterstützen – denn LeBron übernahm bei einem Spiel sogar das Training seines Sohnes.

Wie TMZ berichtet, besuchte LeBron am Mittwoch ein Spiel seines Sprosses. Der Teenager trat mit seiner Mannschaft beim Nike Peach Jam an, wo sich Nachwuchsspieler aus der gesamten USA präsentieren können. Für den High-School-Schüler ist das wohl eine passende Gelegenheit, die auch Papa unterstützen wollte. Dafür tauschte er das Trikot gegen einen ungewöhnlichen Look aus Shorts, Polohemd und das Klemmbrett des Trainers. Zur Unterstützung brachte der NBA-Star auch direkt noch einen Kollegen mit: Basketball-Profi Rajon Rondo begleitete ihn und stand den Jungs mit Rat und Tat zur Seite.

LeBron hat nach seiner beispiellosen Karriere bei der NBA sicher einige Tipps für den Nachwuchs. Bei ihm selbst war es zuletzt aber wohl weniger zufriedenstellend gelaufen. Nachdem sein Team aus den Play-offs ausgeschieden war, hatte er darüber nachgedacht aufzuhören. "An diesem Punkt meiner Karriere spiele ich nur noch dafür, Titel zu gewinnen. Ich bekomme keinen Kick, wenn ich in den Halbfinals bin", erklärte der 38-Jährige laut Spiegel.

